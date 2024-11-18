Расписание пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге

С 20 по 24 ноября в Санкт-Петербурге пройдет этап Гран-при по фигурному катанию. Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 5-й этап (КМС – 6-й этап) Санкт-Петербург «Невский лед» 20 ноября, среда Танцы на льду КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 19:45 21 ноября, четверг Танцы на льду КМС, произвольный танец 13:00 Пары, КМС, произвольная программа 15:40 Девушки, КМС, короткая программа 17:50 Юноши, КМС, короткая программа 20:25 22 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:45 23 ноября, суббота Женщины, короткая программа 13:30 Мужчины, короткая программа 15:15 Пары, короткая программа 17:00 Танцы на льду, ритм-танец 17:50 24 ноября, воскресенье Женщины, произвольная программа 13:00 Мужчины, произвольная программа 15:00 Пары, произвольная программа 17:00 Танцы на льду, произвольный танец 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.