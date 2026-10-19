На полуострове продолжается мониторинг сейсмической обстановки. По данным Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского, с начала года и по 18 октября специалисты зарегистрировали 123 природных сейсмических события.
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