Путин: целью России является объединение русского народа

Российский президент Владимир Путин заявил, что целью России является объединение русского народа. По его словам, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов Москвы, направленная на «растаскивание исторической России».
Российский президент Владимир Путин заявил, что целью России является объединение русского народа. По его словам, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов Москвы, направленная на «растаскивание исторической России».
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