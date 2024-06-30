Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Что не нужно делать для мужчины не при каких обстоятельствах

Что не нужно делать для мужчины не при каких обстоятельствах

Что не нужно делать для мужчины, чтобы последствия не были печальными? Ведь женщина выступает с благородной стороны, она старается, делает все как лучше.

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Комментарии
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Елена
Всё верно! 👍
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12 час.
Владимир Соловьев
&quot;Что не нужно делать для мужчины&quot;. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ НАДО ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО, И ПРИ ТОМ НАПЛОДИЛИ ДЕТЕЙ. ЕСЛИ ТАК &quot;ВЫШЛО&quot; - ТЕРПИТЕ!
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12 час.
Елена
Вы о какой-то крольчихе рассуждаете... ￼  Это, видимо, тот, кто писал под &quot;Климовой&quot;.
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9 час.

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