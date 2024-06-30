Что не нужно делать для мужчины, чтобы последствия не были печальными? Ведь женщина выступает с благородной стороны, она старается, делает все как лучше.
Что не нужно делать для мужчины не при каких обстоятельствах
Комментарии
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Елена
Всё верно! 👍
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12 час.
Владимир Соловьев
"Что не нужно делать для мужчины". В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ НАДО ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО, И ПРИ ТОМ НАПЛОДИЛИ ДЕТЕЙ. ЕСЛИ ТАК "ВЫШЛО" - ТЕРПИТЕ!
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12 час.
Елена
Вы о какой-то крольчихе рассуждаете... ￼ Это, видимо, тот, кто писал под "Климовой".
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9 час.
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