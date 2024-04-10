🎓 Больше молодых специалистов смогут рассчитывать на меры поддержки. Закон, расширяющий этот статус, принят Государственной Думой.
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🎓 Больше молодых специалистов смогут рассчитывать на меры поддержки. Закон, расширяющий этот статус, принят Государственной Думой.