Уголь к углю. Специализированные терминалы пустуют, пока РЖД возят твёрдое топливо в универсальные порты

Приоритет грузов в рамках временных правил доступа к инфраструктуре РЖД могут снова пересмотреть. И если все предыдущие пересмотры лишь отодвигали угольные грузы в конец очереди, то теперь уголь, напротив, могут протолкнуть вперёд.
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