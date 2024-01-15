Уголь к углю. Специализированные терминалы пустуют, пока РЖД возят твёрдое топливо в универсальные порты

Приоритет грузов в рамках временных правил доступа к инфраструктуре РЖД могут снова пересмотреть. И если все предыдущие пересмотры лишь отодвигали угольные грузы в конец очереди, то теперь уголь, напротив, могут протолкнуть вперёд.