Ложные надежды? Помогут ли американские F-16 Украине

АндрейБорков

К существенным изменениям на поле боя эти Ф-16 не приведут, но кровушки нашей попортят изрядно. Не все так просто и легко насчет ПВО, не все так однозначно. Особенно в плане передаче этих Ф-16 УкРуине и "отвертке" за эту передачу. Эта сраная Пидерландия, в смысле Голландия, спокойно и без ущерба для себя становиться на сторону УкРуины и ей за это ни хера не перепадает! Это как так? Это почему так? То есть страна передающая воюющей стране самолеты способные нести тактическое ЯО и просто тактическое оружие остается в стороне и считается нейтральной? Почему даже посол Пидерландии в наш МИД не вызван и ему не объявлено о том, что при передаче Ф-16 УкРуине его страна, по праву и по Закону, считается участником войны на стороне УкРуины? ПОЧЕМУ??? У кого из наших ВОРОТИЛ и ПРАВИТЕЛЕЙ такие охеренно шкурные интересы в этой Пидерландии? Видимо есть и не маленькие. А в Белгородской, Курской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму люди ощутят прибытие этих Ф-16, да и до Тульской и Московской областей уже их БПЛА долетают, а с прибытием на фронт Ф-16 не только БПЛА долетать будут. На линии фронта наши бойцы тоже ощутят прибытие Ф-16. Или не так? А еще это будет тренировкой перед возможной реальной ВОЙНОЙ, но уже не УкРуины и России, а НАТО с Россией!