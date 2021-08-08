"ПСЖ", вероятно, для презентации Месси арендовал Эйфелеву башню

"Пари Сен-Жермен" арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, сообщает Football Transfers. Главная достопримечательность Парижа уже использовалась для презентации Неймара в 2017 году, когда форвард перебрался во французский клуб из "Барселоны".