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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Михаил
    Если дед начал с распродажи Страны и дошёл до пиццы, то генетика берёт своё, эволюционируя внучки начали с малого и, ...Внучки Горбачева ...
  • Кирилл Осмачко
    Вообще-то, Фёдоров - воин-афганец, участник боевых действий в Афганистане и имеет абсолютно законное право носить вое...Позорно сдох мигр...
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Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Царьград Защищал мигрантов, а теперь - "тройное сальто назад": Неожиданный финт депутата Фёдорова объяснили русские © Pavel Kashaev/Globallookpress Последнее заявление депутата Евгения Фёдорова о мигрантах объяснили русские блогеры.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Жирное свиное   личико… Убеждения,  совесть, честь, Родина! - все продаётся и покупается. И нет уже ни слез, ни каких-либо эмоций. А дикое, безумное желание вернуться на свою Родину, Великий СССР. Да простит меня Господь Бог.
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7 час.
Гулька
Ау, жирный Федор, зачем форму нацепил? Она тебе не идет совсем, вся страна знает твою цену: мелкая шавка на подкорме у западных спецслужб, наверняка спонсировали неплохо, что так жопу рвал за сразиатов, да и недвижка, счета за рубежом наверняка имеются. ТАК ЧТО, как сказал Станиславский: &quot;НЕ ВЕРЮ&quot; депусрату Федорову!
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5 час.
Кирилл Осмачко
Вообще-то, Фёдоров - воин-афганец, участник боевых действий в Афганистане и имеет абсолютно законное право носить военную форму. И не Вам его за это критиковать. Сейчас он, будучи депутатом, борется за свободу и независимость нашей страны, что, кстати, очень не нравится многим властьпридержащим у нас в стране. За что он терпит &quot;репрессии&quot;: его исключили из нескольких депутатских коммисий, что лишает его денежных доплат к зарплате. Если он действительно был таким &quot;нахлебником&quot;, как говорят его недоброжелатели, то он сидел бы ровно в своём депутатском кресле и не высовывался бы. Вместо этого Федоров ведёт борьбу вместе с НОДом с существующей системой. А это тоже очень даже небезопасно!
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3 час.
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