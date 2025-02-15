Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Ау, жирный Федор, зачем форму нацепил? Она тебе не идет совсем, вся страна знает твою цену: мелкая шавка на подкорме у западных спецслужб, наверняка спонсировали неплохо, что так жопу рвал за сразиатов, да и недвижка, счета за рубежом наверняка имеются. ТАК ЧТО, как сказал Станиславский: "НЕ ВЕРЮ" депусрату Федорову!

Кирилл Осмачко

Вообще-то, Фёдоров - воин-афганец, участник боевых действий в Афганистане и имеет абсолютно законное право носить военную форму. И не Вам его за это критиковать. Сейчас он, будучи депутатом, борется за свободу и независимость нашей страны, что, кстати, очень не нравится многим властьпридержащим у нас в стране. За что он терпит "репрессии": его исключили из нескольких депутатских коммисий, что лишает его денежных доплат к зарплате. Если он действительно был таким "нахлебником", как говорят его недоброжелатели, то он сидел бы ровно в своём депутатском кресле и не высовывался бы. Вместо этого Федоров ведёт борьбу вместе с НОДом с существующей системой. А это тоже очень даже небезопасно!