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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор: «Мы с Кроуфордом обсуждали сделку о двух поединках»

«Кроуфорд - очень ловкий парень, имеющий знания о борьбе. Со мной всегда говорят о боях. Я уже дрался с боксером, а лучший боксер в ММА – это я.

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