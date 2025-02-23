Командир «Бригады Катукова» Денис Орлов: «Под Киевом мы находили лабораторию по разработке ядерного оружия»

Несколько лет назад в публичном поле Орловской области появился человек, которого, пожалуй, можно назвать олицетворением праздника День защитника Отечества – молодой красивый ветеран СВО с большим количеством наград Денис Орлов.
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