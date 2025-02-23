Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Никто не хочет искать деньги на эвакуатор)В Орле брошенная ...
  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с командиром! Ещё неизвестно, с какой целью заключённый согласился пойти на СВО, может, с целью по...Командир орловско...
  • Татьяна Гусева
    Блин, что ж у вас всё пропадает! Дорогостоящий робот нельзя было до времени хорошо спрятать? Или тот, кто прятал, тот...Депутат заявил об...

Командир «Бригады Катукова» Денис Орлов: «Под Киевом мы находили лабораторию по разработке ядерного оружия»

Командир «Бригады Катукова» Денис Орлов: «Под Киевом мы находили лабораторию по разработке ядерного оружия»

Несколько лет назад в публичном поле Орловской области появился человек, которого, пожалуй, можно назвать олицетворением праздника День защитника Отечества – молодой красивый ветеран СВО с большим количеством наград Денис Орлов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх