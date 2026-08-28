Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоляне передали бойцам в зону СВО гуманитарный груз и необходимое оборудование

Смоляне передали бойцам в зону СВО гуманитарный груз и необходимое оборудование

Депутат Госдумы Артём Туров доставил смоленским бойцам необходимую спецтехнику, для выполнения боевых задач Новую партию помощи от смолян получили наши земляки-военнослужащие сразу нескольких подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
Всю жизнь считал что ВС госудаства находятся на Гособеспечении! Всем!
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4 н.