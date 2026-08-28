Смоляне передали бойцам в зону СВО гуманитарный груз и необходимое оборудование

Депутат Госдумы Артём Туров доставил смоленским бойцам необходимую спецтехнику, для выполнения боевых задач Новую партию помощи от смолян получили наши земляки-военнослужащие сразу нескольких подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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