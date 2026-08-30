МВД: три человека погибли в ДТП в Белогорском районе Крыма

Три человека погибли в дорожной аварии в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону в Telegram-канале.
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