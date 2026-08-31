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Дети из села в Приморье не пойдут в школу из-за затопленной дороги

Дети из села в Приморье не пойдут в школу из-за затопленной дороги

Проливные дожди последних выходных лета вновь отрезали от большой земли село Гвоздево в Хасанском округе – к нему вновь нет проезда из-за перелива глубиной до 60 см и длиной в десятки метров.

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