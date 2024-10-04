Стала известна первая реакция главкома ВСУ Александра Сырского после потери Угледара

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после потери Угледара принял ряд решений. Первые приказы Александра Сырского после потери Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) касались усиления обороны на востоке подконтрольной Киеву части региона.
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