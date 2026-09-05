Путин сделал первое заявление на переговорах с Уиткоффом и Кушнером

Российский президент Владимир Путин во время встречи с американскими спецпосланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером обратил внимание на сложность политической ситуации.
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