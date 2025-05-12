Вердикт от Politico: «Вступление Украины в ЕС не приносит пользы никому, и меньше всего — ей самой»

В то время, когда пытающийся перехватить у Москвы миротворческую повестку Владимир Зеленский усиленно зазывает Владимира Путина на «стрелку» в Стамбул, европейская версия Politico в очередной раз смачно плюет в «европейскую мечту» Украины.
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