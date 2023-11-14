16 ноября - Всемирный день некурения.

Профилактика онкологических заболеванийЭти симптомы не оставляйте без вниманияОпухоли головы и шеи - это многочисленная группа доброкачественных и злокачественных заболеваний, которые объединены принципом локализации.
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