В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

Во время проведения саммита БРИКС аэропорт Казани будет работать в усиленном режиме. С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до воздушной гавани на электропоездах, курсирующих с железнодорожного вокзала, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии