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В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

Во время проведения саммита БРИКС аэропорт Казани будет работать в усиленном режиме. С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до воздушной гавани на электропоездах, курсирующих с железнодорожного вокзала, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

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