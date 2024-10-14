В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

Во время проведения саммита БРИКС аэропорт Казани будет работать в усиленном режиме. С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до воздушной гавани на электропоездах, курсирующих с железнодорожного вокзала, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.