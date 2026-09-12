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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силантьев о травме в прошлом сезоне: «Многие писали и продолжают писать, что я уже не тот и прежним не буду. Меня это только закаляет – пишите, что хотите»

Нападающий « Металлурга » Дмитрий Силантьев поделился мылсями по поводу своей игры на старте Фонбет чемпионата КХЛ после травмы в прошлом сезоне.

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