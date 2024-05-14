Пранк Андрея Макаревича* рискует перерасти в уголовное дело

Напомнившему о себе исполнителю угрожает уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.Правоохранительные органы видят основания для лишения свободы на два года создателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича.
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