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Ташуев о «Спартаке»: «Молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать»

Ташуев о «Спартаке»: «Молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать»

В последних трех матчах Мир РПЛ красно-белые набрали одно очко. — Что сейчас происходит со «Спартаком»? — Команда напоминает себя прошлогоднего образца.

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