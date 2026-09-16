Desigual casts Elon Musk’s daughter opposite a robot that won’t obey

Desigual has cast Vivian Jenna Wilson, Elon Musk’s estranged daughter, alongside a malfunctioning humanoid robot for Born to Disobey, its FW26 brand campaign turning AI, automation and human unpredictability into a pointed gag.
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