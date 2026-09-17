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proavto21

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Belgee X70 вместо Haval: личный опыт выбора семейного кроссовера до 2,5 млн рублей

Belgee X70 вместо Haval: личный опыт выбора семейного кроссовера до 2,5 млн рублей

Поиск нового автомобиля — это всегда баланс между рациональным расчётом и эмоциональным откликом. Когда бюджет ограничен, а требований к машине много, начинаешь смотреть на рынок особенно придирчиво.

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