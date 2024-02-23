ИИ-бум сделал Tokyo Electron третьей самой дорогой компанией Японии — Sony упала на ч...

ИИ-бум сделал Tokyo Electron третьей самой дорогой компанией Японии — Sony упала на четвёртое местоОб успехах компании NVIDIA на фондовом рынке в наши дни можно писать бесконечно, поскольку её капитализация уже приблизилась к $2 трлн.
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