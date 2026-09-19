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«Ад нас ждёт в Европе»: Вучич предупредил европейцев о последствиях кризиса

«Ад нас ждёт в Европе»: Вучич предупредил европейцев о последствиях кризиса

Киевский режим создал ещё одну международную информационно-политическую площадку на деньги европейцев – региональный формат «Карпатской восьмёрки» (формат С8), в работу которой вошли: Украина, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Австрия и Сербия.

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