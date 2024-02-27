В Запорожской области ФСБ штурмовала два частных дома для предотвращения теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) для предотвращения теракта, который в Запорожской области готовили украинские спецслужбы с применением аналога боевого отравляющего вещества, штурмовали два частных дома.
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