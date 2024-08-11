Жители дома в Курске рассказали, как произошли взрывы из-за падения части ракеты

У жилого дома в Курске после падения обломков украинской ракеты повреждён фасад и выбиты окна, но до конца здание ещё не обследовано, сообщает РБК со ссылкой на представителя городской администрации, который прибыл сделать опись повреждённого имущества.
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