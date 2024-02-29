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Украинская прокуратура проверяет военкомат Тернополя из-за смерти мужчины

Украинская прокуратура проверяет военкомат Тернополя из-за смерти мужчины

Прокуратура Тернополя на западе Украины проверяет действия сотрудников военкомата. На территории учреждения военнообязанный потерял сознание, а впоследствии скончался в больнице, сообщает офис генерального прокурора страны на своей странице в социальной сети Facebook*.

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