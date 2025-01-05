Минобороны России сообщило о контратаке ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило о попытке контратаки ВСУ в Курской области. Украинские СМИ связали активизацию ВСУ на этом направлении с предстоящим визитом в Киев Кита Келлога, которого Трамп назвал своим спецпосланником на Украине.
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