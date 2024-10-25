Географ Литвиненко: сейчас климатическая катастрофа в Европе маловероятна

Географ, старший преподаватель кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виктория Литвиненко рассказала, что такое AMOC, и прокомментировала прогноз, согласно которому из-за этого явления в Европе кардинально изменится климат.