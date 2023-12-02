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Минюст РФ внес в реестр иноагентов Буракову и проект помощи эмигрантам «Ковчег»

Министерство юстиции РФ 1 декабря внесло в реестр иностранных агентов социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, возглавляемый ей проект помощи российским эмигрантам "Ковчег", и "иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Положиться можно только на Бога!
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
Надо полагать все названые в статье люди рвут на себе волосы, кушать не могут и не знают, как дальше жить. Страшное наказание им придумали
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7 час.
леонид рыбаков
ИгорЬ Эйдман А ГДЕ ЕГО РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ В израиле .  На ДВУЛИЧНЫЕ   надо заменить национальность евреи
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4 час.

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