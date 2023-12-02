Минюст РФ внес в реестр иноагентов Буракову и проект помощи эмигрантам «Ковчег»

Министерство юстиции РФ 1 декабря внесло в реестр иностранных агентов социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, возглавляемый ей проект помощи российским эмигрантам "Ковчег", и "иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь".
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