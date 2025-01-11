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Внезапное похолодание стоило фермерам Исландии более миллиарда крон

Внезапное похолодание стоило фермерам Исландии более миллиарда крон

Внезапное похолодание в 2024 году обошлось фермерам Исландии более чем в 1 млрд исландских крон (7-7,25 млн долларов или 720-750 млн рублей), 7 января сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.

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