Внезапное похолодание стоило фермерам Исландии более миллиарда крон

Внезапное похолодание в 2024 году обошлось фермерам Исландии более чем в 1 млрд исландских крон (7-7,25 млн долларов или 720-750 млн рублей), 7 января сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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