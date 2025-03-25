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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Родительское собрание.

21 марта в Глушанской средней школе состоялось общешкольное родительское собрание, на котором был рассмотрен ряд вопросов: итоги четверти, предстоящие экзамены выпускных классов, пожарная безопасность, ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и др .

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