21 марта в Глушанской средней школе состоялось общешкольное родительское собрание, на котором был рассмотрен ряд вопросов: итоги четверти, предстоящие экзамены выпускных классов, пожарная безопасность, ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и др .
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