Петербуржец воткнул нож в глаз любовника своей жены

В Петербурге пьяный муж с ножом напал на любовника своей жены. Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 7 декабря, возле парадной дома № 24 на проспекте Культуры, сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.
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