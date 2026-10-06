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Царьград

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Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на 35%

Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на 35%

Экспорт сжиженного природного газа из России в сентябре увеличился на 35% год к году и достиг 3,36 млн тонн, следует из данных аналитической компании Kpler.

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