Танкисты Южной группировки войск уничтожили блиндаж и орудие ВСУ на Часов Ярском направлении СВО

По координатам, полученным с помощью БпЛА, экипаж танка Т-80БВ 3 армейского корпуса несколькими выстрелами успешно уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника и находившийся рядом с ним блиндаж с расчетом.