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Закон, порядок, государство

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Танкисты Южной группировки войск уничтожили блиндаж и орудие ВСУ на Часов Ярском направлении СВО

Танкисты Южной группировки войск уничтожили блиндаж и орудие ВСУ на Часов Ярском направлении СВО

По координатам, полученным с помощью БпЛА, экипаж танка Т-80БВ 3 армейского корпуса несколькими выстрелами успешно уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника и находившийся рядом с ним блиндаж с расчетом.

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