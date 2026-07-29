Gulf Bond Boom: Record Borrowing Fuels Race To Future-Proof Against Hormuz Shutdown Gulf monarchies are hitting international debt markets at a record-shattering pace, Bloomberg figures show, amid a conflict-driven rush to harden domestic infrastructure and forge alternative supply corridors that bypass the vulnerable and effectively closed Strait of Hormuz.
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