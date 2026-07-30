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Аргументы и Факты

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Зеленский провел серьезные кадровые перестановки в СБУ

Зеленский провел серьезные кадровые перестановки в СБУ

Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в Службе безопасности Украины и назначил бригадного генерала Олега Федорова начальником центра специальных операций «А» СБУ вместо Евгения Хмары, который стал и.

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