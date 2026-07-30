Зеленский провел серьезные кадровые перестановки в СБУ

Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в Службе безопасности Украины и назначил бригадного генерала Олега Федорова начальником центра специальных операций «А» СБУ вместо Евгения Хмары, который стал и.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии