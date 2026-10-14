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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Больше половины россиян хотят открыть свой бизнес, но риски сдерживают энтузиазм

Больше половины россиян хотят открыть свой бизнес, но риски сдерживают энтузиазм

Опрос показал интерес к предпринимательству, но возрастные, гендерные и экономические факторы заметно влияют на готовность запускать свое дело Более половины респондентов (51%) мечтают открыть собственное дело, а 9% пока не смогли определиться с ответом.

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