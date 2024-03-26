Идеи украинских властей освободить от налога на роскошь владельцев элитных автомобилей таких марок, как Ferrari, Rolls-Royce, говорит о желании «банды Владимира Зеленского выслужиться перед французскими комендатурами».
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