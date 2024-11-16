Эксперты предупредили о подорожании импортных стройматериалов в 2025 году

Цены на импортные строительные материалы в РФ могут заметно вырасти в 2025 году, считают эксперты. По их прогнозам, увеличение может достичь 10–15% по сравнению с 2024-м, однако стоимость стройматериалов экономкласса не изменится, передает ТАСС.