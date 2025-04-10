В неработающей поликлинике происходит что-то странное: главное за сутки в Сибири

Жители Плющихинского микрорайона столицы Сибири замечают, что в неработающем здании больницы кто-то есть, четыре женщины в Красноярске подозреваются в организации притонов, Омскую область накроет летняя жара, а проекта Ленинской линии метрополитена в Новосибирске больше не существует.