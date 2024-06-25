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Владимирские новости

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Завершено расследование по обвинению экс-директора МБУ

Завершено расследование по обвинению экс-директора МБУ

Бывший директор МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» в рамках заключенного при реализации национального проекта «Культура» муниципального контракта подписал акт о приемки работ, несмотря на то, что часть работы не проведены.

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