Завершено расследование по обвинению экс-директора МБУ

Бывший директор МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» в рамках заключенного при реализации национального проекта «Культура» муниципального контракта подписал акт о приемки работ, несмотря на то, что часть работы не проведены.
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