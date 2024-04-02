США и Великобритания подписали соглашение о тестировании безопасности ИИ

США и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, став первыми странами в мире, официально сотрудничающими в вопросах тестирования и оценки рисков, связанных с новыми моделями ИИ, пишет газета Financial Times.
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