Пушилин объяснил значение боев в Дзержинске

Российские войска стараются взять Дзержинск (украинское название — Торецк) и тем самым отодвинуть позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) от обстреливаемой ими Горловки в Донецкой народной республике (ДНР).
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