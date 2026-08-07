Рамилә Әбләзова: «Кичке уен» фестивале төрле милләтләрне берләштерә

Кайбыч муниципаль районының мәдәният бүлеге җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рамилә Әбләзова фикеренчә, Кайбыч районында үткәрелә торган «Кичке уен» этнофестивале төрле халыкларның дуслыгын ныгытучы һәм традицияләрне үсеп килүче буынга җиткерүче төп чараларның берсе булып тора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии