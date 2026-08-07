НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамилә Әбләзова: «Кичке уен» фестивале төрле милләтләрне берләштерә

Рамилә Әбләзова: «Кичке уен» фестивале төрле милләтләрне берләштерә

Кайбыч муниципаль районының мәдәният бүлеге җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рамилә Әбләзова фикеренчә, Кайбыч районында үткәрелә торган «Кичке уен» этнофестивале төрле халыкларның дуслыгын ныгытучы һәм традицияләрне үсеп килүче буынга җиткерүче төп чараларның берсе булып тора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии