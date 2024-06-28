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Уайт пообещал, что отметит бонусами два лучших боя на UFC 303

Об этом президент UFC рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру. UFC 303 состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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