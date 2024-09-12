"Я не смогла промолчать": Украинка пришла в украинский ресторан в России. Там её довели до слёз

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Царьград

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Украинка, перебравшаяся из Европы в Россию, пришла в украинский ресторан в нашей стране. Там её в буквальном смысле довели до слёз.

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Комментарии
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Виталий Дученко
Даже здесь, уже как бы осевши- бл@дь ридна мова!!!!. Видели на тг канале буклет с упц???-&quot; Боженька не розумие москальску мову&quot; Сало и цибуля.... Додому!!!! 😡
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12 час.
ВТ
Владимир Тимошков
А шо ей там не живётся?
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Правильно! Родину надо любить издалека.
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9 час.

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