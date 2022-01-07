Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 миллиарда тенге (около 100 миллионов долларов США), следует из заявления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".