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Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 миллиарда тенге (около 100 миллионов долларов США), следует из заявления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

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